Aaron Judge y Nick Castellanos, Jugadores de la Semana de la MLB

agosto 3, 2020 - 8:16 pm

Aaron Judge y Nick Castellanos fueron elegidos Jugadores de la Semana de la MLB, que se disputó entre el 27 de julio al 2 de agosto.

Judge de los Yankees de Nueva se llevó el galardón en la Liga Americana tras dejar promedio de .368, con OPS de 1.794 y 13 empujadas

«El Juez» se fue para la calle en los cinco juegos de los mulos en la semana. En la jornada dominical pegó hasta dos estacazos contra los Medias Rojas de Boston, para ser nombrado Jugador de la Semana por tercera vez en su carrera.

The Verdict: Player of the Week @TheJudge44 pic.twitter.com/Lxsk9hDfQ6

— New York Yankees (@Yankees) August 3, 2020