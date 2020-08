Aaron Judge batea jonrón por quinto juego en fila con Yankees (+Videos)

agosto 3, 2020 - 9:53 am

Aaron Judge pegó jonrón por quinto juego consecutivo con los Yankees de Nueva York, que batieron 9-7 a los Medias Rojas de Boston.

En un vacío Yankee Stadium, Judge conectó dos jonrones e impulsó cinco carreras.

«El Juez» pegó un cuadrangular de tres carreras en el segundo episodio para darle una ventaja de 3-2 a los Bombarderos.

