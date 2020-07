Zlatan Ibrahimovic hace historia al marcar 50 goles con el Inter y el Milan en la Serie A

julio 29, 2020 - 6:30 pm

El delantero Zlatan Ibrahimovic se convirtió este miércoles en el primer jugador de Serie A en anotar 50 goles tanto con el Inter como con el AC Milan.

Zlatan registró el día de hoy sus goles número 50 y 51 con la camiseta rossoneri en el triunfo ante la Sampdoria. El gol, además, fue el más rápido con el AC Milan (3 minutos, 22 segundos) en la competición italiana.

Mientra que con el Inter anotó 57 goles entre el 2006 y el 2009.

Desde la llegada del sueco, que también sumó una asistencia en el encuentro, Milan tiene marca de 12 triunfos, ocho empates y dos derrotas.

⚫️🔵🔴⚫️

Zlatan Ibrahimovic is the first player to score 50 @SerieA goals for both Milan clubs. He scored 57 league goals for @Inter_en & has scored his 50th (& 51st) for @acmilan today pic.twitter.com/oncUlKp056

— FIFA.com (@FIFAcom) July 29, 2020