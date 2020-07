Zarpazo III (Joaquín Chaparro O)

julio 13, 2020 - 10:44 am

Nuevamente, los venezolanos demócratas observamos con indignación e impotencia la manera inconstitucional, autoritaria e ilegal del TSJ de intervenir los partidos políticos históricos. El primer zarpazo del régimen contra las organizaciones políticas fue contra el partido COPEI, el segundo zarpazo contra Acción Democrática (AD) y el tercer zarpazo a los de reciente data Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP).

A este último, le tocó resistir la acción hegemónica del TSJ, negándole a sus autoridades legítimas el uso de su doctrina política, del logo, eslogan, bandera, colores, estatutos, la toma de decisiones y hasta la sede de funcionamiento. Este nuevo zarpazo a la Democracia revela tres escenarios por los que transita actualmente el régimen.

1. Reconocen el avance importante del entendimiento y posible cohesión que se puede producir, muy pronto, entre todos los factores de oposición, un esfuerzo unitario de gran magnitud revestido bajo la fortaleza de la unión nacional y con la consigna: «GOBIERNO DE UNIDAD NACIONAL, YA!!!.»

2. Reconocen su profunda debilidad electoral, asociada a la división interna existente en el Psuv, y las aspiraciones grotescas del sector Militar de apoderarse de las instituciones del Estado, la prueba fue anunciada por el propio General Padrino López el pasado 5 Julio. Además, entienden que la única manera de sostenerse en el poder, es através de la represión, chantaje, y la compra de conciencia.

3. El triste papel que ha jugado el régimen frente a la expansión de la pandemia Covid-19, ocultando cifras reales del virus mortal, revelando que las políticas sanitarias son un fracaso total, así como también, el desastroso estado en el que se encuentra la infraestructura hospitalaria en Venezuela, obligándolos a utilizar instalaciones INADECUADAS para albergar pacientes asintomáticos y enfermos.

Todo está servido y arreglado para el gran fraude electoral del 6 de diciembre. No importa la crisis sanitaria, tampoco los estragos de la pandemia del Covid 19, no importa el hambre intrauterina, el hambre oculta, así como la desnutrición del pueblo muy vulnerable, no importa la violación de los DDHH, lo único que si interesa al régimen, es mantenerse en el poder.

En fin, la elección parlamentaria estandarizan un acto de inmoralidad, sé harán, será un zablazo, no reconocidas externas e internamente, construyen su propio ecosistema electoral de Partidos que se prestan a este juego desvergonzado ( La Mesita y partidos secuestrados entré otros Copei, AD, PJ, VP). Les preguntó: Señores Magistrados del TSJ, ¿habrán más organizaciones por intervenir? y serán récord de abstención mundial.

Por la justicia social en una Venezuela mejor!!!.

@joaquichaparro / Dirigente Regional Copei-Zulia. Un abrazo apretao.&