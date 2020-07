«Yo fui Lorena Bobbit», 27 años después de una historia marcada por la violencia y los abusos sexuales

julio 3, 2020 - 6:17 am

Lorena Bobbitt, ahora Lorena Gallo, es noticia nuevamente, revive su historia 27 años después y cuenta con detalles a Infobae los hechos ocurridos, cuando está por estrenarse una película en la que narra el drama que vivió cuando tenía 22 años.

Cuatro años de violencia, una violación tras otra y la noche que cambió su vida para siempre, marcaron la vida de esta mujer de origen ecuatoriano, que se crió en Venezuela y llegó a Estados Unidos con una visa de estudiante en busca del «sueño americano», y que su vida será contada en la película «Yo fui Lorena Bobbitt».

En una pequeña ciudad de Estados Unidos una mujer le había cortado el pene a su marido. Hubo una parte de la historia, sin embargo, que nadie retuvo: la situación de violencia doméstica y abusos sexuales que esa chica de 22 años estaba sufriendo.

En la entrevista a Infobae, Lorena Leonor Gallo revela los abusos que sufrió y debió soportar de parte del que fuera su esposo John Wayne Bobbitt y que terminaron un 23 de junio de 1993, cuando Lorena tomó la determinación de acabar con esa rutina de maltratos que pudo llevarla a la muerte y se hizo famosa, no por lo vivido, sino por el incidente en el que mutiló el pene a su pareja.

Lorena refirió que ella como mujer y como inmigrante se sentía sola, asustada en ese cruel momento de su vida, al mismo tiempo que se sintió victimizada por los medios de comunicación, las noticias que surgían eran muy sensacionalistas y solamente se enfocaban en la acción cometida, más no en los abusos y la violencia doméstica o abuso sexual que ella sufría en silencio, y esto se debió dijo Gallo, a que esto no vende en una historia.

Gallo fue hallada inocente por la justicia norteamericana, luego que cortara el miembro genital de John Bobbitt la noche en que la violó. Afirmó que las leyes han cambiado mucho, pero no se han creado leyes que protejan a la mujer, porque considera que aun es visto como un tabú o estigma este tipo de historias de abuso, por eso ella recomienda que lo principal que hay que hacer es no quedarse callada, que las víctimas sepan que si pueden contar con ayuda y el silencio no es la solución.

Con información de Infobae