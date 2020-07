Yasiel Puig será compañero de Ronald Acuña y Ender Inciarte tras firmar con los Bravos

julio 15, 2020 - 8:47 am

El jardinero agente libre Yasiel Puig llegó a un acuerdo con los Bravos de Atlanta para la temporada 2020 de la MLB, según Mark Feinsand de MLB.com.

El club no ha confirmado la contratación. Puig es el nombre más sonoro que no firmó contrato durante la temporada muerta.

El guardabosque de 29 años se convirtió en agente libre el pasado invierno luego de militar con los Dodgers durante las primeras seis temporadas de su carrera y dividir la campaña del 2019 entre los Rojos y los Indios.

El oriundo de Cienfuegos había recibido recientemente una ofera de los Orioles de Baltimore, sin embargo se descantó por el conjunto de Georgia. Gigantes de San Francisco y Medias Rojas de Boston fueron otros equipos que estuvieron interesados por los servicios del antillano, que rechazó a principio de año la oferta de Marlins de Miami.

El cubano tomaría el lugar de Nick Markakis, quien se negó a disputar la campaña por miedo al coronavirus. Los venezolanos Ronald Acuña y Ender Inciarte, serán compañeros de Puig en Atlanta.

Yasiel Puig, quien actuaría como bateador con Bravos, tuvo promedio de .267 con 24 jonrones, 19 bases robadas y 84 carreras producidas en 149 juegos por Cincinnati y Cleveland el año pasado

