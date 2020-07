Yandel, «El Capitán», estrenó su segundo álbum «Quién Contra Mí 2» con mucho Flow (+Video)

julio 31, 2020 - 6:37 am

Este viernes, el cantante y compositor puertorriqueño Yandel salió al ruedo con su sexta producción como solista, «Quien Contra Mí 2» en la que cuenta con la colaboración de 29 artistas, trabajo que ofrece un antes y un después del artista y exponente del género urbano latino a lo largo de su trayectoria musical.

Llandel Veguilla, mejor conocido artísticamente como Yandel se mantiene vigente en el corazón de los fanáticos y sobretodo en la industria musical luego de 16 años del lanzamiento de la puesta en escena de «Quién Contra Mí».

Yandel es otro exponente de la música urbana latina, además de ser uno de los pioneros del reggaetón junto a Winsil, Daddy Yankee, Don Omar, Tego Calderón, Alexis y Fido, Tito El Bambino, entre otros artistas que le dieron vida a este género en los años 90 y dieron su contribución a la industria musical.

En el 2004, el proyecto «Quien Contra Mí», solo contó con la colaboración de Tego Calderón, Alexis y Fido.

En esta oportunidad el artista boricua cuenta con el apoyo de Rauw Alejandro, J Balvin, Myke Towers, Natti Natasha, Darell, Anuel AA, Snoop Dogg & Ruben Blades, Jhay Cortez, Farruko & Arcangel, Ozuna, Ñengo Flow & KEVVO, Manuel Turizo, Nicky Jam, Maluma, Zion & Lennox, Lunay, Nio Garcia, Brray, Juanka & Catalyna, Dalex, Omy de Oro, Pedro Capó, Jay Wheeler, El Alfa

01. Quien Contra Mi

02. Dembow 2020 (Ft. Rauw Alejandro)

03. No Te Vayas (Ft. J Balvin)

04. Diablo En Mujer (Ft. Myke Towers, Natti Natasha, y Darell)

05. Por Mi Reggae Muero 2020 (Ft. Anuel AA)

06. Fama (Ft. Snoop Dogg & Ruben Blades)

07. Ponme Al Día (Ft. Jhay Cortez)

08. Ella Entendió (Ft. Farruko & Arcangel)

09. Se Viste y Se Maquilla (Ft. Ozuna)

10. Actua (Ft. Ñengo Flow & KEVVO)

11. Celda (Ft. Manuel Turizo)

12. No Te Soltaré (Ft. Nicky Jam)

13. Que Vas Hacer (Ft. Maluma)

14. Se Me Olvidó (Ft. Zion & Lennox)

15. Subconsciente (Ft. Lunay)

16. Hasta Abajo Le Doy (Ft. Nio Garcia, Brray, Juanka & Catalyna)

17. El Gusto (Ft. Dalex)

18. Ilegal (Ft. Omy De Oro)

19. Concierto Privado (Ft. Pedro Capó)

20. Eva (Ft. Jay Wheeler)

21. Fiesta & Rumba (Ft. El Alfa)

22. Espionaje

«Quién Contra Mí 2» está disponible en todas las tiendas y plataformas de reproducción digital desde finales de julio de 2020.

#NoTeVayas con mi hermanito @JBALVIN JBalvin disponible ya en tu plataforma de musica preferida. Dale para @YouTube para que veas el video https://t.co/LB2RjVtF4s — Yandel (@yandeloficial) July 31, 2020

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día/ Con información de Enorable