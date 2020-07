Xavi Hernández cada vez más cerca de entrenar al Barcelona

julio 4, 2020 - 8:40 am

Xavi Hernández es el favorito para dirigir al Barca, y desde España aseguran que es cuestión de tiempo para que llegue al banquillo del club catalán en reemplazo de Quique Setién.

En medio de la polémica por la supuesta mala relación que existe en el Barcelona entre jugadores e integrantes del cuerpo técnico, la noticia de Xavi como nuevo DT del Barca significa otro capítulo en uno de los momentos más complicados de la institución en los últimos años.

Según reportan desde España, el actual entrenador del Al-Saad habría aceptado un acuerdo con el club, por una suma de seis millones de euros al año. Dicho acuerdo no establece que su ciclo como director técnico del Barcelona inicia en la actual campaña, sino que comenzaría desde cero en la próxima temporada.

Xavi llegará al club solo si se cumplen algunas de sus condiciones, como escoger su propio cuerpo técnico, y reforzar el equipo con la llegada de jugadores como Lautaro Martínez (Inter), Eric García (Manchester City), Joshua Kimmich (Bayern de Múnich) y el regreso de Neymar (PSG).

El arribo de Xavi a la dirección técnica del Barcelona, podría ser visto como una estrategia por parte de Josep Maria Bartomeu, para frenar la supuesta salida de Lionel Messi del equipo, después de que la Cadena Ser informara que el argentino se plantea dejar el cuadro catalán, al no estar de acuerdo con el manejo que se ha hecho desde la parte directiva.

Esta no es la primera vez que se le vincula al ex jugador con el Barcelona, pues con la salida de Ernesto Valverde fue uno de los favoritos para dirigir al club, pero rechazó la oferta al no sentirse tan preparado para dicho cargo.

Meridiano