Will Smith y Margot Robbie: las fotos y videos que hacen creer que hubo un romance

julio 13, 2020 - 4:09 pm

La punta del iceberg se conoció el pasado sábado, cuando Jada Pinkett le reconoció públicamente -mediante un video de Facebook- a su esposo Will Smith que le fue infiel con August Alsina, rapero de 27 años y amigo de su propio hijo. Tras la noticia, se desataron diferentes versiones. Entre ellas, que el actor también traicionó a su pareja luego de mantener un romance con Margot Robbie.

El rumor quedó instalado, pero ninguno de los protagonistas se ha expresado al respecto. Sin embargo, sobra material para hacerse la idea de que el estadounidense y la australiana habrían estado juntos. Eso sí, no es la primera vez que se los ha vinculado, pues en 2015 Margot comentó: “No hay absolutamente nada de cierto en el rumor ridículo. Es decepcionante que un juego entre amigos pueda ser tomado tan fuera de contexto”.

En las redes sociales, más precisamente en Twitter, un aficionado publicó un video de una entrevista de Margot con Jimmy Fallon, que tuvo lugar en 2015. La actriz debía responder una pregunta, pero no podía revelar la pregunta en cuestión. En dicho juego, manifestó, entre risas: «No, no puedo revelar esta pregunta. No puedo, absolutamente no. Puedo darte la respuesta, y la respuesta es ‘Will Smith'».

Sí fuera Will Smith, ahorita lo que más triste me tendría es que no me di a Margot Robbie en 2015. pic.twitter.com/blN4UFv8hc — // Daniel (@danielm0nt) July 11, 2020

Agencias