Will Smith y Jada Pinkett hablan en público de la infidelidad de ella con un rapero (+Video)

julio 11, 2020 - 11:22 am

En una entrevista, que sorprende por su honestidad, Will Smith y su esposa Jada hablan del momento delicado de su relación hace 4 años, cuando estando separados ella sostuvo una relación con el rapero August Alsina.

El matrimonio entre Will Smith y Jada Pinkett ha pasado por diferentes turbulencias y crisis, aunque en su caso son ellos mismos los que acostumbran a acudir ante los medios para explicar las interioridades de una relación que ahora ha dado un nuevo vuelco.

A raíz de unas declaraciones del rapero August Alsina asegurando que el actor le habría dado “su bendición” para acostarse con su mujer, en una suerte de relación abierta, los esposos Smith Pinkett decidieron contar su parte.

En un programa a través de Facebook, Pinkett y Smith pusieron las cartas sobre la mesa. Ambos sostuvieron una conversación pública donde han dado a conocer la veracidad de la relación extramatrimonial que ella sostuvo con Alsina.

Sentados frente a frente, explicaron que todo empezó hace cuatro años cuando el matrimonio pasaba por un momento muy delicado, con una ruptura que estaba a la vuelta de la esquina como ha reconocido el propio actor.

En ese momento entró a escena el rapero de 27 años que Jada conoció a través de su hijo: “Todo empezó con él necesitando ayuda y yo queriendo ayudarle con su salud, con su estado mental”, aseguró.

A lo que Smith le interpeló: “¿Y luego qué hiciste, Jada?”. Y la respuesta no se hizo esperar: “A medida que pasaba el tiempo me metí en un tipo de enredo diferente con August”, luego a insistencia de Will Smith ella admite que hubo “una relación, absolutamente”.

Sin embargo, las cosas no fueron muy bien, según explicó la actriz: “Sentía mucho dolor y estaba rota. En el proceso de esta relación, me di cuenta definitivamente de que no puedes encontrar la felicidad fuera de ti misma”.

Jada también aseguró que con ese “viaje particular” aprendió mucho: “”Pude confrontar mucha inmadurez emocional, inseguridad emocional y pude realmente llevar a cabo una curación profunda”. La mujer también hizo referencia a las recientes declaraciones de August Alsina y, aunque se mostró comprensiva, quiso matizar la supuesta “bendición” que el cantante aseguró que le había dado su marido: “La única persona que puede dar permiso en esa circunstancia soy yo”.

La pareja, que contrajo matrimonio en 1997, ya ha normalizado sus apariciones en el programa de Jada Pinkett para sincerarse o hablar abiertamente de sus problemas. Sin ir más lejos, hace unas semanas el actor se sentaba en la misma mesa para hablar de sus remordimientos por su distanciamiento con su hijo mayor Trey, fruto de su relación con Sheree Zampino.

“Me han lastimado mucho en mi vida adulta, pero no creo que nada me haya afectado tanto como divorciarme de la madre de mi hijo de dos años. Me separé y me encontré con que si un hombre no es un gran esposo, pierde sus derechos parentales”, se lamentó en aquel momento Smith que también dejó claro que “el divorcio fue el fracaso más importante para mí”. Su sombra, según parece, también sobrevoló su relación con Jada.

En una sorprendente y honesta entrevista entre Will Smith y su esposa Jada Smith, tratan un momento delicado de su relación hace 4 años aproximadamente, cuando estando separados Jada mantuvo una relación con August Alsina. pic.twitter.com/4zsVjwUac4 — Guía Alterna (@GuiaAlterna) July 11, 2020

Lea también: Supuesto amante de Jada Pinkett afirma que Will Smith lo sabía todo: “Me dio su bendición”

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

La Vanguardia