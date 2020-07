¡VIRAL! Un ÁGUILA atrapó un TIBURÓN en una playa de California y se lo llevó volando (+Video)

julio 4, 2020 - 6:08 pm

Un video que circula en las redes sociales se ha hecho viral, luego que en las imágenes se observa como un águila lleva entre sus garras a un pequeño tiburón.

El hecho fue captado por una turista en una playa de California del Sur en Estados Unidos, que no daba crédito a lo que el lente de su cámara grababa.

Aunque el escualo luchó por liberarse mientras era llevado por el aire, el águila, que es considerada como un ave depredadora, nunca soltó su presa y voló tan alto como pudo llevándose la caza del día.

Los especialistas refieren que a pesar que es normal ver a un ave cazar y cargar con su presa, es muy raro que lleven una de su mismo tamaño.

A flying shark, the most 2020 thing you’ll ever see pic.twitter.com/ZhYKqwi667

— Best Videos 🎬🍿 (@30SECVlDEOS) July 2, 2020