Videos policiales podrían mostrar más sobre arresto de Floyd

Los videos grabados por las cámaras corporales de dos de los agentes acusados por la muerte de George Floyd estarán disponibles para su visionado con cita previa el miércoles, pero un juez rechazó por el momento que los medios de comunicación publiquen las imágenes.

Las grabaciones de las cámaras de Thomas Lane y J. Kueng fueron presentadas ante la corte la semana pasada por el abogado de Lane, pero solo se hicieron públicas las transcripciones escritas. Una coalición de medios y los abogados de Lane y Kueng dijeron que hacerlas públicas ofrecería una imagen más completa de lo que ocurrió durante la detención de Floyd.

Reporteros y público verán las imágenes el miércoles con cita previa en los juzgados. La alianza de medios, que incluye a The Associated Press, señaló que esto es el equivalente a no mostrar los videos y pidió al juez Peter Cahill que permita que los medios los copien y los publiquen.

En una petición al juzgado, la abogada de los medios, Leita Walker, apuntó que las imágenes deberían distribuirse para “todos los miembros de la población preocupados por la administración de la justicia en uno de los casos más importantes y seguidos que este estado, y quizás este país, hayan visto nunca”.

Permitir que los periodistas copien las grabaciones, las vean múltiples veces, las transcriban y comparen con la transcripción y las marcas temporales presentes en un video viral tomado por un peatón, les ayudará a armar una historia más completa, agregó.

Floyd, un hombre negro que estaba esposado, falleció el 25 de mayo luego de que Derek Chauvin, un agente de policía blanco, presionó su rodilla contra el cuello de Floyd mientras lo inmovilizaba en el piso y éste decía que no podía respirar. Chauvin está acusado de asesinato en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio involuntario. Tou Thao, Lane y Kueng están acusados de colaborar e instigar el asesinato en segundo y tercer grado y el homicidio involuntario. Los cuatro policías fueron despedidos.

El abogado de Lane, Earl Gray, presentó los videos y las transcripciones ante el tribunal la semana pasada como parte de una moción para desestimar el caso contra Lane. El letrado afirmó entonces que quería que las imágenes se hiciesen públicas, y en declaraciones a Star Tribune apuntó que mostrarían la “imagen completa”. Según Gray, el video del peatón muestra solo la última parte de lo ocurrido y “eso no es justo”.

La moción presentada por Gray destacó partes del video grabado por la cámara corporal que muestran a Floyd “resistiéndose activamente y actuando de forma errática” con los agentes. Además destacó la “solicitud” de Floyd de ser puesto en el piso. Gray alegó además que Lane no tenía una visión clara de lo que Chauvin estaba haciendo.

