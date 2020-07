Victor Oladipo, de los Pacers, renuncia a la temporada de la NBA

julio 3, 2020 - 5:54 pm

El escolta Victor Oladipo, estrella de los Indiana Pacers, anunció este viernes 3 de julio que no participará en el final de temporada de la NBA en Disney World por el riesgo de recaída de su grave lesión del año pasado.

«Tengo que ser inteligente y esta decisión no ha sido fácil, pero realmente creo que continuar en el camino en el que estoy y estar completamente sano para la temporada 2020-21 es la decisión correcta para mí», dijo Oladipo al medio digital The Athletic.

Victor Oladipo will opt out of the NBA's planned season restart in Orlando, he tells The Athletic's @ShamsCharania.

"I really want to play, and as a competitor and teammate this is tearing me apart." ⤵️

— The Athletic (@TheAthletic) July 3, 2020