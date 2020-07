Venezuela es el segundo país con migración más alta del mundo, según la ONU

julio 26, 2020 - 3:47 pm

Venezuela es el segundo país con la migración más alta del mundo, de acuerdo a los datos aportados por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Según la ONU, Syria es el primer país con mayor número de desplazados, luego viene Venezuela, Afghanistan, South Sudan y Myanmar.

Vale recordar que en los últimos 5 años, al menos cinco millones de venezolanos han huido su papis por la devastadora crisis economica. Con las maletas llenas de sueños, cientos de nacidos en la tierra con las mayores reservas de petroleo del mundo, llegaron a Colombia, Chile, Perú Ecuador y otros países parta probar suerte y establecerse para poder ayudar a sus familias.

Sin embargo, ante la llegada del Covid-19, muchos han tenido que retornar al país, muchas veces a través de los caminos ilegales, ya que en los países donde habían comenzado una nueva vida con oportunidades, las puertas se fueron cerrando por el virus que ha matado a casi 700 mil seres humanos.

🌍 2/3 of people who flee come from just 5 countries:

🇸🇾 Syria

🇻🇪 Venezuela

🇦🇫 Afghanistan

🇸🇸 South Sudan

🇲🇲 Myanmar

Peace and stability in one of those countries would make an enormous difference. pic.twitter.com/ged6NmVWXA

— UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) July 26, 2020