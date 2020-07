Varao y sin gasolina, así se quedó Er Conde del Guacharo desde hace mes y pico

julio 3, 2020 - 11:59 am

Er Conde del Guacharo, Benjamín Rausseu, está pasando roncha como todos los venezolanos, que quieren surtir de gasolina su vehículo.

Pero esta situación no aleja el buen humor que caracteriza al artista, así lo demostró en un reciente post publicado en su red social de Instagram en la que se le ve con una botella de refresco surtiendo su camioneta de combustible, al mismo tiempo que canta «que tiene más de mes y pico, luchando con esta espina, hoy yo me quedé varao, varao sin gasolina, borracho no escupe lejos, ni perro come guabina».

La publicación de Er Conde, que ya ha sido reproducida más de 100 mil veces en menos de una hora, es acompañada de un comentario en el que dice que hay que tener paciencia, que esto va a pasar.

«Dando coñazos con mi gente 🇻🇪. Y si me arrecho es peor🤣. Paciencia mis paisanos. Todo pasa menos las bolas. Esto va a pasar☝️», afirma.

