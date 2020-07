VAR anuló gol de Salomón Rondón y lo deja sin celebración en la Superliga de China

julio 31, 2020 - 4:42 pm

El venezolano Salomón Rondón estuvo cerca de marcar por segunda jornada consecutiva en la Superliga de China tras anularle el VAR un gol en el empate del Dalian Pro contra el Henan Jianye.

El primer gol llegó de los pies de Sam Larsson del Dalian Pro, en el minuto 47′, mientras que en el 85′, los visitantes anotaron de penal un gol por Henrique Dourado. Sin embargo, se pudo conocer que «Salo», quién jugó los 90 minutos, tuvo un gol milimétricamente anulado por el VAR.

Lea sobre: Miguel Cabrera pegó dos jonrones y quedó a 20 de los 500 en la MLB

El próximo desafío del conjunto chino es el día martes a las 8 de la mañana (hora Venezuela) de visitante contra el Jiangsu Suning.

Con una modificación en su formato, el campeonato chino se realizará bajo un estricto confinamiento en el que los jugadores solo podrán moverse entre los hoteles, los campos de entrenamiento y partes de los estadios que estarán sin público.

On a loupé les 10 première minute et déjà un fait de jeu un but de Salomon Rondon annulé par la VAR pic.twitter.com/2hfkTHW9lP

— Le Foot Chinois en VF 🇨🇳🇫🇷 (@csl_fr) July 31, 2020