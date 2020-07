Valtteri Bottas se lleva el GP de Austria, primera carrera del 2020 de la F1

julio 5, 2020 - 12:09 pm

El finlandés Valtteri Bottas con su Mercerdes conquistó este domingo el Gran Premio de Austria, la primera carrera del 2020 de la Fórmula 1, que se disputó a puerta cerrada por la pandemia de coronavirus.

Bottas ganó de punta a punta la competencia en el circuito Red Bull Ring de Spielberg. «No hay mejor forma de empezar la temporada», expresó Valtteri tras su octavo triunfo en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Valtteri Bottas takes the first win of the season for the second consecutive year! 💪#AustrianGP 🇦🇹 #F1 @ValtteriBottas @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/5teSfAYGms

