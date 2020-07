Una exsurfista australiana relata su calvario tras ser secuestrada en la India: “Perdí la cuenta de las veces que me violaron”

julio 13, 2020 - 2:26 pm

La exsurfista australiana Carmen Greentree relató el calvario que sufrió a los 22 años, cuando estuvo dos meses secuestrada en la India y sufrió repetidas agresiones y violaciones.

A sus 37 años, Greentree se sinceró sobre el traumático episodio, que ocurrió poco después de que no consiguiera clasificarse para el circuito mundial femenino de surf.

La decepción por el resultado llevó a Carmen a viajar a la India para tomarse un año sabático. Allí vivió una experiencia que jamás olvidará, en el peor sentido posible de la la expresión.

En el país asiático conoció a Rafiq Ahmad Dundoo, un ciudadano indio que le ofreció su avión para facilitar su llegada a Dharamshala. Greentree aceptó y fue entonces cuando comenzaron las agresiones y violaciones.

La exdeportista, que cuenta su experiencia en el libro ‘Una peligrosa búsqueda de la felicidad’, relató que intentó defenderse cuando el agresor trataba abusar de ella, hasta que no pudo más: “A la que me rendí, fue la primera vez que me violó, pero es que estaba cansada, no podía pelear más y sabía que no iba a detenerse”.

Greentree explicó que “perdí la cuenta de las veces que me violó. Lo he bloqueado tanto que ya no recuerdo la mayoría de los ataques” y lamentó que Rafiq «era un hombre sin escrúpulos morales y claramente no le importaba. Me mostró que tenía la intención de hacerme daño y no sintió ni una pizca de culpa por lo que me estaba haciendo”.

Esto hizo que Carmen sintiera que “estaba completamente rota, ya ni siquiera era yo. Existía como un caparazón en mí”.

Su pesadilla terminó dos meses después, cuando el secuestrador pidió un rescate a la familia de la exsurfista, ya que las autoridades pudieron localizarle de forma inmediata y salvar a Greentree.

https://www.instagram.com/p/CCZ0Jybgkzw/

Agencias