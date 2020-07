Un joven fue contratado por Disney por la genialidad de sus efectos visuales en TikTok

julio 8, 2020 - 8:42 am

TikTok es la herramienta de moda, las bondades de la aplicación ha sido explotada por todos los usuarios, para publicar videos entretenidos, pero hay algunos que van más allá y se las ingenian para para imprimir a sus audiovisuales su sello personal.

¿Imaginas subir un video tuyo a TikTok y que el mismo presidente Ejecutivo The Walt Disney Company te vea y diga que el mundo debe conocer tu talento? Parece una escena sacada de un cuento de hadas, pero fue justo esto lo que le ocurrió a Julian Bass, un joven estadounidense.

Bass subió inicialmente a Tik Tok un video suyo haciendo cambio de ropa y con efectos visuales de personajes como Ben 10, Spiderman y Finn de Starwars, pero la sorpresa le llegó cuando subió ese mismo video a Twitter, donde Robert Iger, presidente ejecutivo de la compañía Disney, le escribió: “el mundo conocerá tu nombre”.

Aunque se desconoce si Bass y Iger entraron en conversaciones más profesionales, lo cierto es que el video de Tik Tok del joven se ha vuelto viral.

“Tengo un nuevo video en proceso que es aún mejor. Para ustedes, nunca me detendré, y nunca me conformaré. ¡¡¡Gracias a todos de nuevo!!!”, escribió en Twitter.

if y’all can retweet this enough times that Disney calls, that’d be greatly appreciated pic.twitter.com/GrKlIRxg3J

— Julian Bass (@thejulianbass) July 2, 2020