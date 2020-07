Un dos de julio nacieron: Jenny Rivera, Lindsay Lohan, Pierre Cardin, Roberto Blades y la actriz porno Julie Night 

julio 2, 2020 - 12:08 am

Dolores Janney Rivera Saavedra (Long Beach, California 2 de julio de 1969-Iturbide, Nuevo León, México, 9 de diciembre de 2012), más conocida como Jenni Rivera, fue una cantante, compositora, actriz, licenciada en administración de empresas, empresariay productora estadounidense de ascendencia mexicana. En Estados Unidos y en México vendió más de un millón de discos en vida y un millón más después de su muerte, lo que la convierte en una de las intérpretes de banda sinaloense más importantes. Varios medios de comunicación incluyendo CNN, Billboard, Fox News y el New York Times han etiquetado a Rivera como la figura femenina más importante y de mayor venta en el género de la música regional mexicana. Rivera vendió en vida más de 1 millón de discos y sigue vendiendo discos incluso después de su muerte además fue nominada a cuatro Premios Grammy Latino.

Lindsay Dee Lohan (Nueva York, Estados Unidos, 2 de julio de 1986) es una actriz, cantante, empresaria y modelo estadounidense. Lohan comenzó su carrera a los tres años de edad en el modelaje infantil y haciendo anuncios para televisión, antes de hacer su debut como actriz en la pantalla grande en la exitosa película de 1998 dirigida por Nancy Meyers, The Parent Trap de Disney, a la edad de 11. Lindsay ganó mayor fama entre 2002 y 2006, con papeles protagonistas en las películas Freaky Friday, Confessions of a Teenage Drama Queen, Mean Girls, Herbie: Fully Loaded y Just My Luck, llegando a convertirse en un ídolo adolescente

Pierre Cardin es un diseñador de moda, que nació como Pietro Cardin el 2 de julio de 1922, en San Biagio di Callalta, región de Véneto, Italia, de padres italianos. Se trasladó a París en 1945. Allí, estudió arquitectura y trabajó con Jeanne Paquin después de la guerra. Trabajó con Elsa Schiaparelli hasta que se convirtió en jefe del atelier de Christian Dior en 1947. Cuando le denegaron trabajar en Balenciaga, decidió fundar su propia casa en 1950. Es así como Cardin se inició en la alta costura en 1953.

En 1981 adquirió los restaurantes Maxim’s y pronto abrió sucursales en Nueva York, Londres y Pekín (1983). Actualmente posee una cadena de hoteles con el mismo nombre (Maxim). Cardin también ha obtenido la licencia de una amplia gama de productos alimenticios con ese nombre.

Durante la década de 1980 y hasta que a mediados de la década de 1990, fue el gran amigo y un miembro de una organización de la prensa del francés de música-pasillo, Circus, Danza y Artes presidido por un periodista muy conocido en Francia, Jacqueline Cartier, con autores o personalidades notables como Guy des Cars, Jean-Pierre Thiollet y Francis Fehr.

Cardin es propietario de las ruinas del castillo en LacosteVaucluse que en su tiempo fue habitado por el Marqués de Sade. Él ha renovado parcialmente el sitio y periódicamente organiza festivales de teatro allí.

En 2003, Cardin invitó al ballet de niños chechenos Lovzar a bailar en el espectáculo musical Tristán e Isolda, que realizó en Moscú.

En el 16 de octubre de 2009, Pierre Cardin fue nombrado Embajador de buena voluntad de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

Roberto Blades Bellido de Luna (*Panamá, 2 de juliode 1962), es un cantante panameño que desarrolló la mayor parte de su carrera en los Estados Unidos. Es hermano de Rubén Blades.

El panameño Roberto Blades, se volvió seriamente envuelto en la música después de echar a perder su plan de unirse a la Fuerza Aérea de los EE.UU.. En 1981, con sede en Miami, los músicos se sumaron a él para formar una orquesta tropical llamada La Inmensidad, superando las listas musicales con «Lágrimas» y «Ya No Regreso Contigo» poco después.

Julie Night (n. 2 de julio de 1978, en Long Beach, California) es una actriz porno de los Estados Unidos.

Night tomó un trabajo como desnudista mientras iba a la escuela al norte de California. También fue a clases de ingeniería eléctrica en Cal State, ubicada en Long Beach. Mientras ello sucedía empezó a aparecer en películas para adultos.​ En enero de 2006 hizo su debut en San Francisco.

