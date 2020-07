Un actor versátil y carismático: Daniel Alvarado será recordado por los roles interpretados en cine y televisión

View this post on Instagram

Aquí un recuerdo del tremendo actor, Daniel Alvarado en aquella divertida telenovela del 2001 Guerra de Mujeres. : Paz a su alma y fuerza a sus familiares, en especial a la tan querida @danialvarado323 quien hace pocos días mostraba fotos y video con su papá a quien tenía meses sin ver. • Repost from @monicamontanesc • Escribir GUERRA DE MUJERES a cuatro manos con @rondoncm fue una gozadera de principio a fin. Empezando porque teníamos que sustituirnos en pantalla a nosotros mismos porque Guerra se estrenó al día siguiente de Frenesí, que también era nuestra. Tuvimos apenas 10 días de vacaciones entre una y otra, algo así como una semana para inventar un nuevo cuento que echar y ponernos a escribir como locos porque los motorizados de @venevision esperaban en la puerta de la oficina para llevarle volando el capítulo a la gran Consuelo Delgado, la productora que prácticamente tenía el estudio parado con los actores para grabar. Sin embargo, fue un éxito y una gozadera esta #telenovela que no era una telenovela sino una especie de #sitcom o una #serie divertidísima en la que en rigor no pasaba nada (porque no tiene ni un misterio que develar, ni un amor realmente imposible, ni nadie resulta ser el hijo perdido de un millonario). Se sostiene en los personajes que creamos César Miguel y yo, que eran igualitos a nosotros mismos y a un gentío, y en las cosas que les iban ocurriendo y que dan tanta risa por eso, porque son como un espejo donde nos veíamos reflejados todos. : #danielalvarado #guerrademujeres