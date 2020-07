Trump visita el Comando Sur en Florida para reunirse con venezolanos y revisar acciones contra el narcotráfico en el Caribe

julio 10, 2020 - 10:48 am

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra de visita en la sede del Comando Sur, en Florida, para revisar las acciones contra el narcotráfico en el Caribe.

Carlos Vecchio informó que el mandatario norteamericano aprovechará el referido viaje para reunirse con un grupo de venezolanos.

Vale recordar que EE.UU junto a otras fuerzas armadas de la región emprendió el operativo antinarcóticos más grande de la historia en el Caribe, para reducir este flagelo.

La primera potencia mundial levantó cargos contra al gobierno venezolano y lo acusó de promover el narcotráfico. Por ellos, fueron señalados el presidente Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tareck El Aissami y otros funcionarios.

On my way to U.S. Southern Command (@Southcom) in the Great State of Florida! pic.twitter.com/I01MoT1EEY

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 10, 2020