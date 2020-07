Trump teme que Portland termine como Venezuela: «Podría pasarnos a nosotros»

julio 29, 2020 - 10:14 pm

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mostró su preocupación por la situación en Portland y dejó entre ver que podría terminar como Venezuela.

«Trump dice que Estados Unidos podría parecerse a Venezuela: «podría pasarnos a nosotros, todo lo que tiene que hacer es mirar a Portland», dijo el mandatario estadounidense.

En días pasados, Trum, aseguró que si el candidato Joe Biden gana las elecciones presidenciales, la crisis de Venezuela podría repetirse en EEUU.

Actualmente, Venezuela atraviesa una grave crisis economica y social. Muchos venezolanos no son felices, pues apenas comen una vez o dos veces al día no siempre, cuando pueden comprar alimentos con el poco salario que devengan.

Vale recordar que en Portland se registran olas de protestas contra el racismo. Ante esto, el Gobierno de Trump ordenó mantener activas la fuerzas del orden para dispersar a los manifestantes y cuidar a los estadounidenses.

Trump says that the US could look like Venezuela: "it could happen to us, all you have to do is look at Portland."

— Philip Wegmann (@PhilipWegmann) July 29, 2020