Tres venezolanos han debutado en el 2020 en las Grandes Ligas

julio 26, 2020 - 11:19 am

William Contreras, Andrés Giménez y Edward Olivares ya se graduaron de grandeliga en la MLB durante la temporada 2020.

Giménez, de 21 años, y Contrerras (22) hicieron su estreno el viernes en el Opening Day de las Grandes Ligas en el encuentro del viernes entre Mets de Nueva York y Bravos de Atlanta en el Citi Field.

Ambos peloteros criollos ingresaron en el octavo capitulo, y no tomaron ningún turno al bate. El infielder larense entró al campo en la parte alta de ining por el dominicano Robinson Canó, y realizó par de asistencias defensivas por los metropolitanos. Por su parte, el carabobeño tomó la receptoria en la parte final de episodio.

#Mets No. 3 prospect Andres Gimenez flashes the leather in his big league debut 😯 pic.twitter.com/VNgZAcO75m

— Minor League Baseball (@MiLB) July 24, 2020