Thor y Ironman enviaron mensaje de apoyo al niño que evitó que un perro mordiera a su hermanita

julio 17, 2020 - 3:40 pm

El sexi Chris Hermsworth conocido por interpretar el personaje de Thor se comunicó con Bridger y le mostró su respeto por lo que había hecho al interponerse entre la niña y el animal para ponerla a salvo. Le siguió Iron Man encarnado por el no menos guapo Robert Downey Jr.

Y es que la historia del niño héroe contada por tía, se ha vuelto viral en redes y el pequeño cada vez es más sorprendido con los mensajes de apoyo de sus superhéroes favoritos. Bridger Walker de 6 años jamás imaginó que su tan hermoso gesto lo llevaría a ser famoso a nivel mundial.

NEW chris hemsworth sends a message of support and admiration to a fan, a little boy who saved his sister from a dog attack pic.twitter.com/IZjPc7MV1A

— best of chems (@hemsbest) July 16, 2020