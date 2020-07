Thairo Estrada ingresó en el róster de los Yankees para el ‘Opening Day’

julio 21, 2020 - 8:15 pm

El venezolano Thairo Estrada ingresó en el róster de los Yankees de Nueva York para el ‘Opening Day’, informó Mark Feinsand, periodista de la MLB, este martes 21 de julio.

El carabobeño podría estar toda la temporada con los «Bombarderos del Bronx» luego de ser nombrado el Jugador Más Valioso (MVP) de la pretemporada por Aaron Boone, piloto del equipo neoyorquino.

«La versatilidad es una de las cosas que son atractivas en Thairo», declaró Boone para el portal de Las Mayores, sobre la facilidad del nacido en Bejuma para jugar varias posiciones.

Thairo Estrada will be on the Yankees’ Opening Day roster, per source.

— Mark Feinsand (@Feinsand) July 21, 2020