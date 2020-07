Suspenden temporada de los Marlins por brote de coronavirus

julio 28, 2020 - 7:37 pm

Las Grandes Ligas de Béisbol suspendieron temporalmente la temporada de los Miami Marlins hasta el domingo debido al empeoramiento del brote de coronavirus.

Los tres juegos restantes en la serie de los New York Yankees-Philadelphia Phillies se pospusieron este martes.

En una declaración, MLB dijo que quería dar tiempo a los Marlins para concentrarse en brindar atención a sus jugadores y planificar una reanudación del juego a principios de la próxima semana.

Los Marlins permanecieron varados en Filadelfia, donde jugaron el fin de semana pasado. Los juegos de los Filis y los Yankees hasta el jueves fueron pospuestos “por precaución”, dijo MLB, aunque ningún jugador de los Filis ha dado positivo.

Los Marlins recibieron resultados positivos para cuatro jugadores adicionales, con un total de 15, dijo una persona familiarizada con la situación a The Associated Press. La persona se negó a ser identificada porque los resultados no habían sido publicados.

Nueve jugadores en la lista de 30 hombres, dos jugadores de la escuadra de taxis y dos miembros del personal dieron positivo antes.

Los Marlins tenían programado jugar en Baltimore el miércoles y jueves. En cambio, los Yankees jugarán en Baltimore en esos días.

Los tres juegos de Miami este fin de semana en Washington también fueron pospuestos. La reprogramación adicional de MLB durante la semana del 3 de agosto se anunciará más adelante esta semana.

Los Marlins se sometieron a otra ronda de pruebas el martes por la mañana. Su brote planteó nuevas preguntas sobre los intentos del béisbol de llevar a cabo una temporada fuera de un entorno de burbujas, que la NFL también ha optado por no crear para su temporada.

“Esto podría ponerlo en peligro”, dijo sobre el brote el Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país. “No creo que deban detenerse, pero solo tenemos que seguir esto y ver qué sucede con otros equipos día a día”.

Fauci hizo sus comentarios sobre “Good Morning America” ​​de ABC antes de la noticia de los últimos resultados de las pruebas de los Marlins.

“Las Grandes Ligas de Béisbol – los jugadores, los propietarios, los gerentes – han puesto mucho esfuerzo en reunirse y poner protocolos que creemos que funcionarían”, dijo Fauci. “Es muy desafortunado lo que sucedió con los Miami (Marlins)”.

Los Marlins planearon permanecer en Filadelfia hasta al menos el miércoles. El Departamento de Salud Pública de Filadelfia dijo que estaba trabajando con los Marlins y los Filis en el rastreo de contactos para contener la propagación del virus.

