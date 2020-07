Suspenden la tercera sesión libre del Gran Premio de Estiria: La pole peligra si no mejora el clima

julio 11, 2020 - 9:37 am

El tercer ensayo libre del Gran Premio de Estiria de Fórmula 1, que debía disputarse entre las 12h00 y las 13h00 locales (10h00-11h00 GMT), fue anulado este sábado debido a la lluvia que caía con fuerza sobre el circuito Red Bull Ring de Spielberg, en Austria.

La sesión había sido aplazada en un primer momento hasta nueva orden a las 11h48 locales (09h48 GMT), antes de ser anulada a las 12h40 (10h40 GMT).

Antes, la carrera de Fórmula 3, que abría la jornada, se había terminando prematuramente por las mismas razones.

Puedes leer: Max Verstappen fue el más veloz en el segundo entrenamiento libre del GP de Estiria

La lluvia comenzó a caer hacia las 10h00 locales (08h00 GMT) y fue intensificándose progresivamente tras la salida dada a las 10h25 (08h25 GMT). Finalmente se decidió interrumpir la prueba de Fórmula 3 a las 10h51 (08h51 GMT) y pararla definitivamente a las 11h05 (09h05 GMT).

Las calificaciones de F1 están programadas a las 15h00 (13h00 GMT), aunque la meteorología no prevé mejoras antes del final de la jornada.

The rain looks to have given way and the Red Bull Ring is slowly drying out ⛅️

Here's a reminder of Saturday morning's torrential conditions, and how the drivers kept themselves occupied

