Suspenden de manera indefinida a Julio César Chávez Jr.

julio 20, 2020 - 8:39 am

La Comisión Atlética de Nevada suspendió de manera indefinida al boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. por negarse a realizar un control antidopaje en 2019.

En diciembre pasado, días antes de enfrentarse a Daniel Jacobs en Phoenix, Arizona, Chávez Jr. logró en los juzgados una orden de restricción temporal para evitar que la Comisión de Nevada le suspendiera y así pudiera pelear en Arizona. La Comisión no quería dejarle pelear porque se negó a hacer una prueba antidopaje cuando se habló de la pelea con Jacobs en Las Vegas.

«Mi abogado en Nevada ya metió creo la demanda contra (la Comisión de) Nevada diciendo que no hay nada, que nosotros hayamos hecho algo malo. Todos los antidoping han salido negativos. Hemos estado abiertos a todo», declaró Junior en el programa en vivo ‘No Puedes Jugar Boxeo’.

El Hijo de la Leyenda del boxeo mexicano se negó a atender a personal de la Asociación Anti Doping Voluntario (VADA, por sus siglas en inglés) en octubre de 2019 previo a su combate del 20 de diciembre contra el estadounidense Daniel Jacobs.

La batalla cambió de sede de Las Vegas, Nevada, a Phoenix, Arizona, donde el tricolor perdió por nocaut técnico al no salir al sexto round a causa de una lesión en la nariz.

Puedes leer: Anthony Joshua y Tyson Fury pelearán dos veces en el 2021

«El día que ellos quisieron hacerme el doping yo no tenía licencia de boxeador. Es como hacerle uno a Mike Tyson ahorita; no tienen la manera. ¿Cómo te van a hacer un antidoping si no tienes licencia como boxeador? Esa es la situación, pero desgraciadamente esa Comisión de Nevada ha sido muy, muy criticada y en otros casos pareciera que ha pasado lo contrario. Se me hace injusto, injusto totalmente para mí que me hayan hecho algo de nada», explicó Chávez Jr. (51-4-1, 33 KO’s)..

Junior enfatizó que no ha hecho nada malo y no entiende la razón por la cual lo difamaron previo a la pelea ante Jacobs. «Fue algo injusto completamente. Yo me hice todos los doping, en todos salí negativo. Nada más en uno que llegaron al gimnasio, no sé cómo sabían que ya había llegado de Tijuana y no me enseñaron el contrato y fue por lo que se hizo la difamación. Me trajeron en una difamación que hasta cinco días antes de mi pelea, decían que no iba a pelear, pero he estado al 100 por ciento.

«Pienso que cualquier Comisión en Estados Unidos, que no sea la de Nevada, si ven el caso van a darme permiso porque nunca he hecho nada malo», mencionó.

Otros positivos de Julio César Chávez Jr.

Este castigo se suma a una larga lista de suspensiones y escándalos en la carrera del mexicano, que en 2012 dio positivo a marihuana en el control antidoping posterior a la derrota ante el argentino Sergio ‘Maravilla’ Martínez. Aquella vez fue multado con USD 20,000 y suspendido por el Consejo Mundial de Boxeo.

En 2009 dio positivo por el diurético furosemida tras enfrentar a Troy Rowand, a quien el de Culiacán había derrotado en Las Vegas. Sin embargo, la Comisión Atlética de Nevada cambió el resultado a “No Contest (No Cuenta)”; además lo suspendió siete meses y lo multó con USD 100,000.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Agencias