Simona Halep se baja del torneo WTA de Palermo

julio 26, 2020 - 10:28 am

La rumana Simona Halep, segunda jugadora mundial, renunció a participar en el torneo WTA de Palermo, debido a la cuarentena impuesta en Italia a toda persona que haya estado recientemente en Rumania o Bulgaria, anunció este domingo la dirección del torneo.

«Dado el reciente incremento de casos de COVID-19 en Rumania y mi inquietud sobre los viajes aéreos internacionales en este momento, he tomado la dura decisión de renunciar a Palermo. Quiero dar las gracias al director del torneo y al ministerio italiano de Sanidad por todos los esfuerzos realizados para mí», escribió la tenista en Twitter.

«Hemos conocido con gran amargura la decisión de la número dos mundial de anular su participación», declaró el director del torneo, Oliviero Palma, citado en un comunicado.

#Palma (CEO #PLO20: "We found out Halep’s decision with great bitterness. Yesterday we were optimistic, and we had informed Halep’s staff about the fact that professional players are not obliged to quarantine".

— Palermo Ladies Open (@LadiesOpenPA) July 26, 2020