Siete consejos para usar cacheteros y sentirte súper sexy

Los cacheteros son un tipo de ropa interior, estilo pantalón, ajustados para mujeres, que usándolos de manera correcta, pueden despertar mucho más que la imaginación y la fantasía y puede convertirse en una potente arma de atracción sensual.

Al buscar la palabra «cacheteros» en Google los resultados más relevantes van desde sensuales anuncios como «Panties Cacheteros y Culottes» (sic), ofertas irresistibles como «Cacheteros para dama por docenas», productos extranjeros como «Compra sexy lencería cacheteros de encaje tela colombiana», resultados desconcertantes como «Moldes de coqueto conjunto de corpiño y cachetero juvenil» o hasta los interesados en las lenguas extranjeras: «Cacheteros en inglés» o «Traducción cachetero inglés».

Esta peculiar palabra seguramente no requiere explicación para la gran mayoría de las personas, pero para quien no lo sepa, se refiere al tipo de lencería que cubre gran parte de la nalga dejando ver algo de ella. Para algunas mujeres -y hombres- tal vez no resulte del todo sexy, a diferencia de una tanga que suele cubrir apenas lo esencial, pero esto no es del todo cierto: sabiendo usarlo de la manera correcta puede ser igual de sensual o más que una diminuta prenda.

Mientras ésta deja muy poco a la imaginación, un ‘cachetero’ es una pieza mucho más misteriosa… deja ver una parte de seductora piel pero guarda lo esencial. Ésa es su gran virtud y la razón para que hoy mismo lo uses sintiéndote muy sexy.

Lo básico: elige un modelo sensual

Hay modelos bastante sexies para este tipo de prendas que le dan a tu cuerpo y apariencia una carga de erotismo muy grande. Elige los fabricados con encaje, los negros, los que tienen transparencia o los de colores llamativos.

Utiliza colores que resalten tu tono de tu piel

La piel es una parte del cuerpo que puede resultar fundamental para que una mujer luzca sensual. Es buena idea que tu lencería vaya acorde al tono de la misma: así tu capacidad de seducción se disparará hasta enloquecer a tu pareja.

Busca la talla adecuada para evitar que se salga más de lo necesario

Evita los incómodos «gorditos» provocados por la ropa demasiado ajustada. A veces se cree que la ropa mientras más ajustada sea tendrá un efecto más sexy, pero puede resultar lo contrario.

Acompaña tu cachetero de un brasier o accesorio que haga un complemento

Por sí solo el cachetero tal vez no haga la diferencia, pero si incorporas un brasier o una especie de camisón que le vaya a juego, la carga sensual se puede elevar en automático. Tu chica o chico te lo agradecerán.

Sorprende a tu pareja

Si siempre llevas tanga, tal vez sea buena idea innovar y darle un cambio a tu imagen incorporando este tipo de lencería a tu outfit en una fecha especial como aniversario o cumpleaños. Te sorprenderá saber que a muchos hombres les gustan los cacheteros por encima de las tangas y tal vez tú aún no te has enterado de que tu novio forma parte de esa estadística.

No temas usar modelos inusuales

O sea, deja que tu alma infantil fluya y usa una lencería divertida, que haga reír y pasar un buen rato a tu pareja. Recuerda que el sexo y el erotismo también deben tener una dosis de buen humor. Sin duda verte usando un cachetero con el rostro de un animalillo hará que tu pareja ría, sienta ternura por ti y a la vez un deseo intenso de cazarte.

¡Úsalos!

A decir de muchas mujeres que los han probado, los cacheteros las hacen sentirse sexies en automático, así que hoy haz lo mismo y prueba incorporarlos a tu outfit.

Ser y sentirse sexy es una cuestión que va más allá de vestir de determinada manera. Es una serie de hábitos que debes adoptar y que conforma cuestiones espirituales, educativas, profesionales e incluso intelectuales. Por supuesto que la ropa con estilo es uno de tus complementos esenciales para ir más segura por la vida, ya que es la imagen que proyectas ante la sociedad.

