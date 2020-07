¡Feliz cumpleaños Selena Gomez!

julio 22, 2020 - 12:30 am

Selena Gomez, la actriz y cantante de rostro angelical está cumpliendo hoy, 27 años de vida. Su vida ha estado bajo el ojo público desde que era una niña. Sus primeros pasos en el mundo del espectáculo los dio a los 7 años con el papel de Gianna en la serie infantil Barney y sus amigos.

En 2004, la artista estadounidense de ascendencia mexicana, le dijo adiós a Barney. Pero fue en 2007 cuando le llegó la oportunidad de interpretar a Alex Ruso en la serie original de Disney Los hechiceros de Waverly Place.

Desde ese momento su carrera artística despegó asombrosamente. Convirtiéndose en una de las artistas juveniles más famosas del mundo. En 2009, formó la banda Selena Gomez & The Scene, con la que publicó tres álbumes: Kiss & Tell, A Year Without Rain y When the Sun Goes Down. Todos estos se ubicaron en el top 10 en los Estados Unidos y recibieron discos de oro; pero fue en 2013 cuando lanzó su primer disco como solista, Stars Dance. Ahora luego de dos discos como solista, Selena ha mencionado que su nuevo disco de estudio ya se encuentra terminado.

Observa cuanto ha crecido Selena, este es un vídeo de su primera audición para Disney:

Irene Lugo/Pasante

Agencia/Noticia al Día