Sector comercio y servicio venezolano pide reactivación con medidas de seguridad

julio 22, 2020 - 6:55 pm

El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) de Venezuela abogó este miércoles por una reactivación segura de la economía venezolana para garantizar el medio de vida de los trabajadores del sector.

En conferencia de prensa, Felipe Capozzolo, presidente del Consecomercio, indicó que las empresas no se escapan de la crisis económica del país y de la situación generada por la pandemia de coronavirus.

“Entre 80 y 90 por cierto de los comercios, empresas industriales transformadoras, inclusive la actividad agropecuaria, está enfrentado dificultades reales”, indicó

Reveló que, de una muestra de 2500 empresas consultadas, el 30 por ciento aseguró que está bajo seria amenaza de cierre.

El líder empresarial hizo un llamado a discutir la situación entre todos los sectores y el Estado venezolano para así poder «ocuparse» de los medios de vida de los ciudadanos y que el venezolano pueda conseguir su sustento.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), presentada este mes por la Universidad Católica Andrés Bello, un 22 por ciento de la población son empleados u obreros en la empresa privada y un 45 por ciento trabajan por cuenta propia.

Desde el inicio de la pandemia, a mediados de marzo, el gobierno ha entregado bonos especiales a las personas registradas en su sistema, conocido como Sistema Patria, para ayudar llevar la situación.

“Si esto es un escenario de largo plazo, no va ser el empleo decente, no va ser la productividad, no va ser la competitividad, la que va incrementar los casos de COVID-19”, indicó Capozzolo.

Consecomercio propuso que desde el lunes 27 de julio, se inicie un proceso de desescalada de la cuarentena de forma controlada, concertada con los sectores y supervisada por los autoridades para el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.

La idea es seguir las medidas de seguridad ya conocidas y propuestas por expertos que han sido usadas en otros países en medio de la coyuntura.

“Si nosotros podemos hacer la cola para ir al supermercado, por qué no podemos hacer la cola para tomarnos un café, un café donde se pudiera separar las mesas, donde se pudieran respetar las normas”, apuntó el presidente de Consecomercio.

Con respecto a la situación del país, Capozzolo indicó que la caída del consumo interno en 2019 fue de 28 por ciento. “Lo que se está proyectando para final de año es una caída del 76 por ciento en el consumo interno. Es por eso que no solamente Consecomercio, sino todos los sectores que hacen vida en la nación, deben activarse por la recuperación del consumo interino”.

Desde principios de julio, el país entró en una formulada llamada “7 + 7”, que consta en alternar semanas de cuarentena con otras de flexibilización, que incluye la reactivación de un número importante de sectores productivos.

Por el aumento de casos de coronavirus en las últimas semanas, este esquema pasó a tener niveles, donde algunos estados y zonas quedaban excluidos de la flexibilización.

Este martes, el presidente Nicolás Maduro indicó que se estaría evaluando para la próxima semana que la fórmula “7 + 7” tenga dos modalidades, de flexibilización parcial y flexibilización generalizada.

Voz de América