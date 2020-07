Se viraliza la imagen de un murciélago «de tamaño humano» encontrado en Filipinas (+Fotos)

julio 1, 2020 - 11:09 am

Un usuario de Twitter publicó la semana pasada una imagen de un murciélago «de tamaño humano» encontrado en Filipinas, la cual rápidamente se ha vuelto viral e incluso asustó a algunos internautas.

«¿Recuerdan cuando les dije que en Filipinas hay murciélagos de tamaño humano? Sí, esto es de lo que estaba hablando», escribió el tuitero al compartir la captura de pantalla de una publicación. El internauta sugiere que el animal de la foto es un zorro volador de corona dorada gigante, una especie de murciélago cuya envergadura con las alas extendidas puede alcanzar hasta 1,7 metros.

La imagen, que inicialmente fue publicada en Reddit hace un año, inmediatamente se ha viralizado y ya cuenta con más de 263.000 ‘me gusta’, más de 105.000 retuits y miles de comentarios.

«Este murciélago es más alto que yo y estoy horrorizado e impresionado en igual medida», indicó un internauta. «¡Santo infierno!, estaría aterrorizado si viera uno de esos», confesó otro.

Algunos usuarios incluso compartieron detalles sobre las características físicas y la dieta de estos mamíferos voladores.

«Hola, soy de Filipinas. Puedo confirmarlo, tienen una envergadura enorme pero su cuerpo realmente no es tan grande, sino más o menos como el de un perro de tamaño mediano (o un poco más pequeño). Y sí, solo comen frutas, especialmente guayabas. También son muy mansos», escribió un tuitero.

No obstante, no está claro si el animal de la imagen es realmente un zorro volador de corona dorada gigante, ya que algunos usuarios indicaron que no presenta en la cabeza el pelo rojizo típico de los zorros voladores.

El zorro volador filipino se encuentra amenazado y está catalogado actualmente como en peligro de extinción debido a su caza intensiva para obtener su carne y al furtivismo. Son endémicos de Filipinas, donde viven en las selvas tropicales.

Remember when I told y’all about the Philippines having human-sized bats? Yeah, this was what I was talking about pic.twitter.com/nTVIMzidbC — Alex💫 (@AlexJoestar622) June 24, 2020

yall the 5.58 ft means like this. not the bats height itself pic.twitter.com/AV3hgAW3VB — Happy TAEIL Month 🌜🍅🎂🧚🏻‍♀️ (@_moontaeilnct) June 25, 2020

