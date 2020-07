Se vaciaron las bancas en el primer juego entre Astros y Dodgers tras burlarse Joe Kelly de Carlos Correa (Video)

julio 29, 2020 - 12:08 pm

El primer juego de la temporada 2020 entre Dodgers de Los Ángeles y Astros de Houston estuvo envuelto en polémica en el Minute Maid Park.

Ambos equipos se vaciaron en la sexta entrada luego de una seña de burla de Joe Kelly contra el puertorriqueño Carlos Correa.

Hay que recordar, que los californianos están molestos contra los siderales tras ganarle la Serie Mundial en el 2017 con el robo de señas.

No hubo signos abiertos de animosidad antes del juego, y se jugó limpio con poca emoción hasta que Kelly tomó el montículo en la sexta entrada.

Comenzó cuando lanzó una bola rápida de 96 mph sobre la cabeza de Alex Bregman para liderar la sexta entrada, luego una bola curva sobre la cabeza de Carlos Correa tres bateadores más tarde. Luego se burló de Correa después de poncharlo.

Joe Kelly vs. the Astros last night. pic.twitter.com/704pdz5USr

Así como así, los dos bancos se despejaron, los bullpens se vaciaron, y todos estaban de pie, gritando y gesticulando frente al refugio de los Dodgers.

The Dodgers and Astros cleared the benches after Joe Kelly struck out and exchanged words with Carlos Correa. pic.twitter.com/Z2l2A1sMG6

— SportsCenter (@SportsCenter) July 29, 2020