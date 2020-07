Se acabaron las propinas: Cuarentena radical cambió la vida de los trabajadores de atención al cliente

julio 26, 2020 - 12:29 pm

La cuarentena que se decretó en Venezuela el pasado mes de marzo, con el fin de evitar la propagación del COVID-19, ha afectado enormemente el bolsillo de los venezolanos, en especial el de los trabajadores independientes o empleados de establecimientos, quienes perdieron las muy deseadas propinas que ayudaban a solventar muchos de los problemas económicos.

Centros Comerciales, restaurantes, parques, hoteles, entre otros, son algunos de los establecimientos que deben permanecer cerrados durante la cuarentena radical, esta situación preocupa tanto a empleados como a comerciantes ya que al no poder abrir sus negocios les trae grandes pérdidas económicas.

Un ejemplo vivo es del Kerly Becerra, de 23 años, quien se desempeñaba como anfitriona (mesera) en un bar restaurante de la ciudad, el cual cerró sus puertas desde que se decretó la cuarenta, para evitar la propagación del virus. “Esto me ha afectado muchísimo, ya que el sistema laboral se detuvo, por ende dejé de percibir mis ingresos de la vida diaria”, aseguró.

La mayoría de los trabajadores que se desempeñaban como meseros, camareras, valet parking, quedaron desempleados y perdieron la posibilidad de seguir solventando su situación económica con las propinas que sus clientes les daban, pues se bandeaban más con las propinas el sueldo de un empleado en el país no alcanza para sustentar los gastos diarios.

“He pasado una situación económica muy mala, ya que no cuento con el ingreso semanal que tenía, a parte de las propinas que me daban, que con eso era que sobrevivía, porque el sueldo que ganaba no me alcanzaba para nada, sin embargo ante esta situación monte una venta de helados en mi casa para poder generar ingresos” afirmó.

Finalmente al igual que Kerly, son muchas las personas que se ven afectados ante esto, y que les ha tocado optar por otras alternativas, como lo hace ella, vendiendo cosas en casa. “En estos tiempos nos ha tocado a todos reivindicarnos y buscar la manera de salir adelante, por más difícil que sea, generar ingresos de alguna forma para sobrevivir” agregó.

