¡Sabías que Viviana Gibelli también canta? Te dejamos un tbt de una de sus interpretaciones (video)

¿TE ACUERDAS? Este #TBT es realmente especial para mi. . . Fue el tema principal de la telenovela “QUIRPA de 3 Mujeres”Compuesto por nuestro querido y admirado maestro @yasmilmarrufo . . Este tema no estaba incluido en el cd que grabé con @sonymusicvzla pero lo escogieron y YO BRINCABA DE ALEGRÍA, era un honor ser escogida para el tema de la novela estelar. . . Sabias que realmente se llama “LA ALAZANA” (SI BEBIERAS DE MI AMOR) y habla de ese AMOR DE SABANA al que tantas veces le cantó nuestro SIMÓN DIAZ. . . Me revuelve los recuerdos y el alma esta canción pues habla de VENEZUELA Y SU MEJOR VERSIÓN… 🇻🇪🇻🇪🇻🇪 . . #vivoyagradezco #quebuenatelevision #Venevision #tbt #año1996 #temadetelenovela #quirpa #vivianagibelli #sonymusicvenezuela