Revelan inédita fotografía de Don Ramón cuando estaba jovencito y buen mozo

Aunque Don Ramón muy rara vez le pagaba la renta a El Señor Barriga, entre ambos siempre hubo gran amistad. Édgar Vivar compartió una fotografía de Ramón Valdés en su juventud, imagen que han enternecido a muchísimos fans de «El Chavo del 8», serie que fue lanzada en la televisión en 1971 y al día de hoy, sigue siendo transmitida no solo en México, sino en varios países de América Latina.

En su cuenta de Twitter Édgar Vivar, quien interpretó a El Señor Barriga en «El Chavo del 8», compartió esta fotografía de Ramón Valdés, el recordado y querido «monchito» de la buena vecindad. «Del baúl de los recuerdos, Ramón Esteban Gómez Valdés y Castillo»; escribió el actor en su publicación.

Ramón Valdés es uno de los actores más querido de «El Chavo del 8».

«‘Aguas, aguas, llegó el Señor Barriga’, mis primeros recuerdos de televisión son de ‘El Chavo del 8’. Tengo 43 años y todas las tardes mi papá y yo nos sentamos juntos a ver nuevamente las aventuras del chavo», «¡Guapo! Y uno de los mejores personajes del chavo cuando no salio Kiko lo note pero no lo extrañe, cuando no salio Don Ramón si lo extrañé», «sracias Señor Alegría por esa Barriga que nos diste a mis hermanos y a mí, nos divertíamos muchas veces juntos, por este programa jamás nos peleamos por cambiar de canal», son algunos de los comentarios en el post de Édgar Vivar.

