Rehabilitarte beneficia a más de 3600 venezolanos durante la pandemia por COVID-19

3621 venezolanos, entre ellos 225 niños, niñas y adolescentes, resultaron beneficiados de las actividades realizadas por la Fundación Rehabilitarte en el contexto de la pandemia por la COVID-19.

Rehabilitarte reitera su compromiso de promover la salud mental tanto en el Zulia como en Venezuela, inclusive en estos últimos meses (abril-mayo-junio) que nuestro país ha estado bajo el esquema de cuarentena para preservar la integridad de sus habitantes.

Por ello, hemos atendido un total de 368 usuarios a través de nuestra línea telefónica de asistencia psicosocial, de los cuales 169 han sido menores de edad.

Cabe destacar que este servicio es completamente gratuito y continúa disponible las 24 horas del día para brindar atención psicológica a quien se sienta agobiado o triste durante esta pandemia.

Los números disponibles son el +58-412-1681278 (lunes desde las 8:00 am – miércoles hasta las 8:00 am), el +58-424-6270439 (miércoles desde las 8:00 am – viernes hasta las 8:00 am) y el +58-414-9610311 (viernes desde las 8:00 am – lunes hasta las 8:00 am).

Asimismo, mediante esta línea se reportó que las comunidades de Ana María Campos, Playa Macuto y Valle Encantado presentaban un mayor riesgo de contagio por Covid-19 debido a las condiciones precarias en las que se encuentran, por ello nos dirigimos a estos sectores para hacerles llegar insumos de prevención a niños, niñas y adolescentes en riesgo.

En este sentido, ofrecimos apoyo psicosocial a un total de 56 niños, niñas y adolescentes en riesgo, ya que la salud mental debe ser una prioridad en el contexto de emergencia por la cuarentena.

Con respecto a nuestra labor en el Hospital Psiquiátrico de Maracaibo, los primeros seis meses de este año entregamos 2775 tabletas a 70 pacientes entre el área de hospitalización y el área ambulatoria.

Por otro lado, también beneficiamos a 3120 padres, madres y cuidadores sobre el bienestar familiar en tiempos de Covid-19, a través de capacitaciones ofrecidas por Instagram, Facebook y nuestra página web, así como por 7 foro chats realizados en WhatsApp, impartidos por psicólogos y psicopedagogos.

Al mismo tiempo, otorgamos dos líneas telefónicas al servicio de salud mental del Hospital Universitario de Maracaibo, de manera que este ente también activó su servicio de atención psicosocial desde el lunes 29 de junio, luego que capacitáramos a 7 miembros de este cuerpo de salud.

Por último, Rehabilitarte enfatiza la necesidad de fortalecer diversas necesidades a nivel institucional especialmente en este período de emergencia durante la pandemia, para que todos los servicios de salud mental disponibles en la ciudad y en Venezuela funcionen de manera adecuada.

Para mayor información sobre nuestra labor está disponible nuestro sitio web rehabilitarte.com.ve y también estamos en Instagram, Facebook y Twitter.

