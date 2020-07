Realizan desinfección masiva en Jesús Enrique Lossada

julio 5, 2020 - 11:28 am

Para hacerle frente a la pandemia del coronavirus, la Alcaldía de Jesús Enrique Lossada lleva adelante las jornadas de desinfección masiva en avenidas, calles, comercios e instituciones del municipio. Semanalmente se aplican unos 400 litros de hipoclorito para descontaminar los espacios de virus y bacterias, buscando detener la expansión del Covid-19.

El alcalde Júnior Mujica señaló que se ha logrado contener la curva de casos tras las medidas aplicadas, sin embargo, instó a la población a cuidarse, a hacer uso del tapaboca y a no salir de sus casas si no es necesario. “La situación no es alarmante pero sí preocupante. Somos uno de los municipios con menos casos de Covid-19, hemos podido contener la curva. Haremos todo lo que tengamos que hacer para preservar la vida de los lossadeños, pero les pido máxima conciencia, cuiden su vida y la de sus familiares”.

Esta semana, por tercera vez fue desinfectada el área comercial de Los Teques (Los Cocos) que concentra a miles de personas, pues acuden al lugar a abastecerse de alimentos y productos de primera necesidad. De igual manera, fue desinfectada la estación de servicio La Concepción.

En la población de La Paz, parroquia José Ramón Yépez, el Cuerpo de Bomberos desinfectó el ambulatorio, el puesto policial, y pequeños comercios de la zona. Estas labores se están realizando en un trabajo conjunto entre Alcaldía, Bomberos de Lossada, Protección Civil, Petrowayuu, Guardia Nacional, Ejército, la Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, Cpbez, Intendencia de Seguridad Ciudadana, y el Concejo Municipal.

Además, enfatizó el alcalde Mujica que se continúa dotando el Hospital tipo III Cecilia Pimentel, que sirve de Puesto de Atención Social Integral (PASI), con colchones, sábanas, aires acondicionados, alimentos y medicamentos.

Entre las acciones ejecutadas también destacó Mujica la operatividad del pozo que abastece de agua al Kilómetro 25, en la parroquia Mariano Parra León. En un trabajo conjunto entre Gobernación, Alcaldía, Hidrolago, Planimara, y el MinAguas, se instaló la bomba sumergible de 15 caballos de fuerza y fue reparado el tablero de control. Este pozo tendrá una producción de agua de 25 litros por segundo y beneficiará a unas 1.200 familias.

