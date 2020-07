¡Qué tierno! Marc Anthony adoptó dos cabritas y un ciervo (+Video)

julio 27, 2020 - 11:35 am

El cantante Marc Anthony dejó al descubierto su otro hobby en plena cuarentena; el amor por los animales. El intérprete puertorriqueño mostró en un video a través de las redes sociales la nueva adquisición: dos hermosos cabritas bebés.

El ex de Jennifer López y Shannon de Lima escribió: «En estos tiempos difíciles, me he vuelto a conectar con la naturaleza y la naturaleza sigue devolviendo. Rescaté a mi encantador ciervo Bamboo y hoy traje más regalos. Enviando amor y luz a todos. ¿Cómo debería nombrarlos?

Ante la interrogante que dejó al aire para que sus seguidores le ayudaran con el nombre de sus mascotas, Marc causó revuelo en las redes sociales y mostró su lado tierno hacía los animales.

Vea el video aquí:

