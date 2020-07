¿Qué tiene esta foto de Chiqui que todos la ven diferente?

julio 6, 2020 - 5:36 pm

La modelo y presentadora zuliana, Chiquinquirá Delgado, se robó miles de suspiros en las redes sociales tras publicar una fotografía con gafas.

Según sus seguidores, la Chiqui se ve distinta en la imagen, incluso hasta más joven, pero hermosa como siempre.

«Te ves más joven con lentes. Me voy a mandar hacer unos igualitos», comentó un seguidor, mientras otro escribió: «No pareces tu». Los piropos no se detuvieron: «Lo más hermoso que veré… ver tan inmensurable e inalienable belleza me quito el dolor de cabeza que tenía», dijo un admirador.

Ver esta publicación en Instagram Para verte mejor 🤓 Una publicación compartida de Chiquinquira Delgado (@chiqui_delgado) el 2 Jul, 2020 a las 3:10 PDT

Haroldo Manzanilla

Noticia al Día