Que mal Netflix en el documental de Walter Mercado: Mucho Mucho Amor (Video)

julio 9, 2020 - 1:39 pm

No todo lo que Netflix hace y publica es bueno y es brillante. Un ejemplo de lo que es malo con mayúsculas es el recién estrenado documental titulado: Mucho Mucho Amor: La Leyenda de Walter Mercado. ¡Que vaina tan mala!. El personaje da para lucirse, para ahondar en sus éxitos y en su decadencia, en su condición andrógina.

El documental no ahonda. Se conforma con las opiniones de amigos y sobrinas esa especia de eunuco que le sirvió a ojos cerrados y con una entrega total convirtiéndose en sus pies, manos y ojos.

Vemos un Walter Mercado envejecido y con una férrea voluntad en seguir siendo una estrella, en seguir siendo bello y amado por sus seguidores. Los pases de secuencias horrorosos como dibujos de un carajito del kinder.

De su infancia el dato que una vez logró – cuenta Walter – revivir un pajarito en sus manos y, de allí, le dijeron a su madre que lo pusiera en una silla donde hacían cola para tocarlo y recibir dones.

Es un video carente de atractivo donde se desperdicia el valor extraordinario del personaje.

Se lleva con una comlacencia a decir las cosas como las quiere decir el personaje como si se hubiese hecho el trato de producir el reportaje con el acuerdo de no ir mas allá de lo sabido, de lo contado, de lo evidente.

Muy mal parados quedan en Netflix von esta historia que les ha quedado grande.

JC