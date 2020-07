¡Qué fuerte! Una pitón mordió en vivo en la cara al hijo del Cazador de Cocodrilos (+Video)

julio 18, 2020 - 4:00 pm

El hijo del fallecido Steve Irwin, famoso zoólogo australiano apodado el ‘Cazador de cocodrilos’, fue mordido en la cara por una serpiente pitón de alfombra (‘Morelia spilota’).

Robert Irwin, de 16 años, compartió el pasado 10 julio en Twitter el infortunado momento, que ocurrió mientras manipulaba al reptil en sus manos durante la filmación de un episodio de un ‘reality show’ sobre su familia y la vida en un zoológico de Australia, transmitido por el canal Animal Planet.

Casualmente, un accidente similar le había ocurrido a su padre décadas atrás durante su programa ‘El cazador de cocodrilos’.

Robert, quien comparte el gusto por los animales de su padre, incluyó en su publicación un aparte de ese episodio y más adelante publicó una fotografía suya y de Steve luego de haber sido heridos por las serpientes. «Trayendo viejas memorias», escribió.

La pitón alfombra suele ser agresiva para advertir a sus depredadores. Se especializa en cazar animales pequeños que mata por sofocación. Carece de colmillos y veneno, por lo que su mordida resulta ser inofensiva.

