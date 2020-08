Prohíben a Motta Domínguez viajar a EE.UU., por supuestos hechos de corrupción

julio 28, 2020 - 12:49 pm

El secretario del Departamento de los Estados Unidos, Mike Pompeo, informó este martes 28 de julio, la prohibición de ingreso de los exministros Luis Alfredo Motta Domínguez y Eustiquio José Lugo Gómez a ese país.

Pompeo a través de su cuenta en Twitter hizo del conocimiento público esta disposición basada en que estos exfuncionarios del gobierno venezolano «usaron sus posiciones para enriquecerse».

«Los antiguos ministros de Venezuela, Luis Alfredo Motta Domínguez y Eustiquio José Lugo Gómez usaron sus poderosas posiciones para enriquecerse a sí mismos en lugar de al pueblo venezolano. Estoy designando a Motta y Lugo como no elegibles para ingresar a los EE. UU.», posteó a través de su cuenta oficial en Twitter.

Luis Alfredo Motta Domínguez estuvo al frente del Ministerio de Energía Eléctrica de Venezuela, durante los años 2015-2019, mismo tiempo en el que fue presidente de la Corporación Eléctrica Nacional.

Lugo Gómez fue viceministro de Finanzas, Inversiones y Alianzas Estratégicas del Ministerio de Energía Eléctrica, cuando Luis Alfredo Mota Domínguez era el titular de la Corporación Eléctrica.

Ambos funcionarios son acusados de malversación de fondos y ya habían sido incluidos en una lista negra el año pasado, en una decisión que congeló sus activos estadounidenses y que generalmente también prohíbe a los ciudadanos del país tratar con ellos.

Vale recordar que durante la gestión de Motta Domínguez en Corpoelec, el país sufrió numerosos apagones y los racionamientos eran insufribles a diario. El Zulia, fue uno de los estados más golpeados por la crisis eléctrica, en el periodo en la que este militar estuvo al frente de este importante organismo nacional.

Former Minsters of Venezuela, Luis Alfredo Motta Dominguez and Eustiquio Jose Lugo Gomez used their powerful positions to enrich themselves rather than the Venezuelan people. I'm designating Motta and Lugo as ineligible for entry into the U.S.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 28, 2020