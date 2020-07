Programa Hermana Francisca llevará alegría a niños del Zulia en su día

julio 7, 2020 - 4:54 pm

El Programa Social Hermana Francisca y La Ruta de la Olla Solidaria iniciaron su campaña «La Ruta de los Niños» , con el fin de recaudar ropa y juguetes nuevos o en buen estado para entregar el venidero 18 de Julio, Día de los Niños.

Carlos Villalobos, presidente de la organización, explicó que visitarán varias comunidades de la entidad.»En una mágica carroza con un Show de Pequis y decorada al estilo de un circo de alegría, llegaremos a varias parroquias de Maracaibo y San Francisco».

Esta ONG, que cada semana llega a las familias más vulnerables, hasta la actualidad ha beneficiado a más de 5.000 familias de todo el estado Zulia.

«Cada semana salimos en una ruta para entregar esperanzas a vidas que no solo perdieron los recursos para alimentarse si no la fe y somos nosotros su esperanza, quiero agradecerle al gremio empresarial y entes gubernamentales por el apoyo constante, sin ellos no sería posible» recalcó Villalobos Oquendo.

«Somos un grupo de amigos que en cada jornada colocamos el corazón para llegar a la vida de estas personas», agregó.

Quienes deseen apoyar esta noble labor pueden comunicarse a través de la cuenta @rutadelaollasolidaria y por los teléfonos +58 4246161595 .

