¿Es seguro tener sexo en cuarentena y se podría transmitir el coronavirus a través del sexo? Aquí las repuestas

Desde que comenzó la cuarentena en marzo, muchas cosas cambiaron, entre ellas la forma, el tiempo y lugar para tener sexo. Muchos se han dado cuenta que su vida sexual está siendo afectada, gracias al confinamiento de manera obligatoria que se cumple en casi todos los países para evitar el contagio del coronavirus. Ante esto surgen muchas interrogantes con respecto al tema.

Después de varias investigaciones y reflexiones el Dr. Michael Brady explicó por qué encontrar placer de diferentes maneras es clave para combatir la propagación del coronavirus. «Nunca he sido un defensor de promover la abstinencia, pero este mensaje no solo se trata de proteger su salud sexual: se trata de proteger tu salud general y de quienes te rodean de un virus que puede ser mortal. Este es un consejo extraordinario y sin precedentes, pero estos son tiempos extraordinarios y sin precedentes» refirió.

«Este consejo significa que, a menos que tengas relaciones sexuales con alguien dentro de tu hogar, es importante encontrar placer sexual de otras maneras. A pesar de la situación con COVID-19, debemos recordar que el sexo es una parte importante de la vida, pero en este momento tenemos que encontrar otras formas de lograr placer y satisfacción sexual», explicó.

«Es natural que busquemos sexo por placer, para aliviar el estrés y la ansiedad o simplemente para pasar el tiempo, ya sea con una pareja habitual o usando aplicaciones de internet. Pero nuestra ‘nueva realidad’ es que tenemos que encontrar formas de hacerlo mientras seguimos los consejos de permanecer en casa. Esto no es solo para protegernos contra el coronavirus, sino también para proteger a los más vulnerables en nuestra sociedad, señaló el Dr. Brady.

«Nunca pensé que diría esto, pero la realidad es que, por el momento, tu eres tu pareja sexual más segura. Es hora de quedarse en casa, detener el contacto cercano con personas fuera de nuestro hogar y ser creativos sobre cómo manejamos nuestras vidas sexuales. Esperemos que las preguntas frecuentes a continuación respondan cualquier pregunta relacionada con el sexo que tengas durante esta cuarentena», concluyó.

¿Se puede transmitir el coronavirus a través del sexo?

Actualmente no hay evidencia de que el coronavirus pueda transmitirse a través del contacto sexual, pero ciertamente se transmite a través del contacto físico cercano (por ejemplo, estar a dos metros de alguien lo pone en mayor riesgo). El virus puede transmitirse a través del contacto directo con saliva o moco, por lo que esto incluiría besos. El virus COVID-19 también se ha encontrado en las heces de las personas infectadas, por lo que el rimming o ‘beso negro’ también puede ser un riesgo de infección.

¿Es seguro tener sexo en cuarentena?

Desafortunadamente, lavarse las manos y no besar a alguien durante el sexo no es suficiente para detener el virus. Incluso si alguien no tiene síntomas, aún puede tener el virus. Se estima que 1 de cada 3 personas con COVID-19 no tienen síntomas, pero aún pueden transmitir el virus a otros. Ese puedes ser tu o la otra persona(s).

Si todavía quieres tener sexo con otra persona, entonces la pareja más segura es alguien con quien vives. Tener contacto cercano, incluido el sexo, con solo una persona o un pequeño círculo de personas ayuda a reducir el riesgo de propagación del virus. Se recomienda encarecidamente que no te conectes con extraños o con múltiples personas para tener relaciones sexuales.

Reducir el contacto corporal y tener menos relaciones sexuales realmente tendrá un gran impacto en la reducción de la transmisión del coronavirus.

¿De qué otras formas puedo tener relaciones sexuales?

Eres tu pareja sexual más segura en este momento. No hay riesgo de transmitir el coronavirus a través de la masturbación y hay muchas pruebas que demuestran que la masturbación puede aliviar el estrés y la ansiedad. Si usas juguetes sexuales, asegúrate de lavarlos con jabón al igual que tus manos durante al menos 20 segundos antes y después.

La tecnología ahora también significa que hay diferentes maneras de conectarse, por ejemplo, sexo telefónico o a través de video usando WhatsApp u otras plataformas. Solo asegúrate de no sentirte presionado y no hagas algo que te haga sentir incómodo.

Dr. Michael Brady, Director Médico.

