Potente sismo de magnitud 7,8 sacudió las costas de Alaska

Un fuerte terremoto de 7,8 grados de magnitud en la escala de Richter sacudió Alaska la madrugada de este miércoles, lo que provocó una alerta de tsunami en un área de 300 kilómetros en torno al epicentro, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Horas después, la alerta ha sido cancelada.

El epicentro del sismo se ha localizado a 98 kilómetros del sureste de Perryville, a una profundidad de 10 kilómetros.El Centro de Alerta de Tsunamis y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica emitieron un mensaje de alerta, en el que ha explicado que las regiones que corrían mayor riesgo de verse afectadas por el tsunami eran el sur de Alaska y la península de Alaska: las costas del Pacífico desde Kennedy Entrance (40 millas al suroeste de Homer) hasta Unimak Pass.

Se canceló la alerta de Tsunami tras el terremoto en Alaska

Posteriormente, la advertencia de tsunami fue cancelada. «Todas las advertencias de tsunami y avisos han sido cancelados para la costa de Alaska», tuiteó el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.El terremoto se sintió a centenares de kilómetros a la redonda y se registraron varias réplicas, la más fuerte de magnitud 5,7, aunque hasta el momento no se han registrado víctimas.Así sonó la alerta de tsunami:

M 7.8 earthquake strikes 105 km SSE of Perryville, Alaska. Tsunami warning canceled. https://t.co/bUwKvi65Lg Let us know if you felt it here: https://t.co/F1QaGtsjxT #AK pic.twitter.com/qdEO8Rwuww

— USGS (@USGS) July 22, 2020