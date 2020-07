¡Por viejos! La Chilindrina reveló la razón por la que se dejó de grabar El Chavo del 8

julio 3, 2020 - 9:40 am

La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, quien popularizó el afamado personaje infantil de «La Chilindrina», ofreció una entrevista en Argentina donde dio detalles sobre la razón principal que produjo el fin del programa televisivo «El Chavo del 8».

Conocido como el programa número uno de la televisión humorística, “El Chavo” llegó a su fin hace casi 40 años y desde entonces se sigue retransmitiendo en toda Latinoamérica y el Caribe.

El proyecto liderado por Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” todavía sigue siendo el favorito por varias generaciones y es hoy en día como uno de los más importantes programas en la historia de la televisión en América Latina.

En la mencionada entrevista realizado en el canal argentino América TV, la actriz reveló que una de las razones del fin de El Chavo fue que el mismo Gómez Bolaños “se sentía muy viejo para interpretar a un niño de ocho años”.

El fin de las historias de la “vecindad” generó muchos rumores sobre conflictos entre los actores e incluso problemas económicos, lo que generó la enemistad entre los integrantes del elenco.

“Él se sentía más cómodo haciendo sus otros personajes. Fue raro porque no se lo dijo a nadie. Cuando yo se lo pregunté me dijo que nunca iba a volver a hacer El Chavo y me dolió mucho”, confesó la actriz.

