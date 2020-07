Por fuertes declaraciones: corren rumores que destituirán a Thalia Olvino del Miss Venezuela

julio 21, 2020 - 7:07 am

Desde hace unas semanas, la Miss Venezuela 2019, Thalia Olvino ,hizo unas declaraciones en contra de la Organización Miss Venezuela en las que los señalaba de no haberla preparado ni tratado como se prepara a una reina.

A través de su cuente Instagran, la beldad criolla hizo unas controversiales declaraciones en las que dejó claro que en la Organización no tuvo una buena preparación para enfrentar la competencia «no saben tratar a las reinas», aseguró.

Dijo que lo que logró fue porque hizo algunas cosas por su cuenta «no tuve clases de oratoria ni recibí los conocimientos que necesitaba, No tuve a nadie que me orientara de una firma coherente y con la que yo me sintiera cómoda», reveló.

Desde entonces corren fuertes rumores a través de las redes sociales que podría ser destituida luego de sus polémicas declaraciones, decisión que tomarían María Gabriela Isler, Nina Cicilia y Jacqueline Aguilera.

E. García

Noticia al Día